Deprem şehidi hakim adaylarının adı yaşatılacak

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat’taki asrın felaketinde deprem şehidi olan hakim adayları Şeyda ve Bayram Korkmaz’ın adını, Adalet Ormanı’nda yaşatacak.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıllarda ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde Adalet Ormanı oluşturmuştu. Bugüne kadar binlerce fidanın toprakla buluştuğu Adalet Ormanı’nın ismi, 6 Şubat 2023’teki Elbistan merkezli depreme aileleriyle birlikte kaldıkları evin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden hakim adayları ‘Şeyda ve Bayram Korkmaz Adalet Ormanı’ olarak değiştirildi.

Deprem şehidi hakim adaylarının adını yaşatacak alana yeni isminin verilmesi ve deprem şehitleri adına fidan dikimi için program düzenlendi. Programa, deprem şehidi hakim adaylarının ailesinin yanı sıra Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rıdvan Oğuz, Kaymakam Refiki Osman Emre Öztürk, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Emre Dal, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan Adliyesi’nde görevli hakim ve cumhuriyet savcıları, adliye personelleri ile denetimli serbestlik müdürlüğü personelleri katıldı.

Başsavcı Sarı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından katılımcılarla birlikte deprem şehidi hakim adayları Şeyda ve Bayram Korkmaz’ın yakınlarıyla birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Programla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, deprem şehidi olan hakim adayları Şeyda ve Bayram Korkmaz’ın adını yaşatmak istediklerini söyledi.

6 Şubat 2023’teki depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Başsavcı Sarı, asrın felaketinde Elbistan Adliyesi’nin de kayıplar verdiğini hatırlattı.

Başsavcı Sarı, “Adliyemizde görev yapan hakim adaylarımız Şeyda ve Bayram Korkmaz’ı da şehit verdik. Mesleklerine ilk adımı atan hakim adaylarımızın ismini sonsuza kadar yaşatmak adına Adalet Ormanı’mıza vermeyi kararlaştırdık. Bu gün de başta Korkmaz çiftimiz olmak üzere tüm deprem şehitlerimiz anısına fidanları toprakla buluşturduk. Deprem şehidi hakim adaylarımıza ve tüm deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Onları, yüreğimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı programda bizleri yalnız bırakmayan kıymetli ailelerine ve katılımcılara teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem şehidi Şeyda ve Bayram Korkmaz’ın ailesi de; isim değişikliği ve programa katkı sunan Başsavcı İsmail Sarı ve emek veren herkese teşekkür ettiler.