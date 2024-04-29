SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üye seçimi yapıldı

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’nde görev alacak mahalle muhtarlarının belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı.

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV), 31 Mart yerel seçimleri sonrası muhtarlıklarda yaşanan görev değişimi sonucu mütevelli heyetinde 1 muhtarın üyeliği düştü. SYDV Mütevelli Heyeti’nde 2024 yılında görev yapacak 1 muhtar üyenin belirlenmesi için seçim yapıldı.

Seçim, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Toplantı Salonu’nda SYDV Müdürü Dilek Otlutepe ve personellerin nezaretinde gerçekleştirildi. Üyeliğe; Gücük Mahallesi Muhtarı Ali Yeşil, Karamağara Mahallesi Muhtarı Eyyup Dağlı, Kızılcaoba Mahallesi Muhtarı Kemal Üstün, Evcihüyük Mahallesi Muhtarı Cuma Yılmaz, Alkayaoğlu Mahallesi Muhtarı Mulla Temiz ve Çiçek Mahallesi Muhtarı Davut Doğan aday oldu.

Oy kullanma işleminin sonunda; Evcihüyük Mahallesi Muhtarı Cuma Yılmaz, en yüksek oyu alarak SYDV Mütevelli Heyetinde 2024 yılında görev yapma hakkını kazandı.

Yılmaz, kendisini destekleyen ve desteklemeyen tüm muhtarlara teşekkür etti.