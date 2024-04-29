Elbistan Belediyesi Sultan Baybars Halk Evi, hizmete açıldı

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, özellikle emekliler olmak üzere tüm vatandaşların daha nezih bir ortamda vakit geçirebilecekleri Sultan Baybars Halk Evi’nin hizmete açıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, 31 Mart yerel seçimleri öncesi emekliler için verdiği halk evi sözünü hayata geçirerek, Sultan Baybars Halk Evi’nin faaliyete geçmesini sağladı.

Sultan Baybars Halk Evi, 6 Şubat depremleri sonrası ilçede dershanelerin olmaması nedeniyle öğrencilere tahsis edilmişti. Burada sınavlara hazırlanan öğrenciler, belediye ait etüt merkezinde çalışmalarını sürdürecek. Sultan Baybars Halk Evi, gerekli düzenlemelerin ardından özellikle emekli vatandaşların buluşma noktası olacak.

Sultan Baybars Halk Evi hakkında bilgiler veren Başkan Erkan Gürbüz, “31 Mart yerel seçimleri öncesi emekli vatandaşlarımıza bir sözümüz vardı. Bugün bu sözümüzü tutarak, Sultan Baybars Halk Evi’ni hizmete açtık. Halk evimiz Ceyhan nehri yanında olması hasebiyle nezih bir yaşam alanı sağlıyor. Emekli vatandaşlarımızın dışında tüm hemşerilerimizi ağırlayacak şekilde dizayn edilen merkezimizde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklere katılmalarını teşvik etmek, sağlıklı olma bilinci kazandırmak ve toplum içinde aktif rol almalarının sağlanması hedeflenmektedir. Ekonomik fiyatlar ile hizmet verecek olan halk evimiz şehrimize hayırlı olsun” dedi.