Zirai faaliyetlerde uygulanacak birim fiyatlar belli oldu

Elbistan’daki zirai faaliyetlerin birim fiyatları, Ziraat Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantı ile belirlendi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut başkanlığındaki toplantıda alınan kararlarda; mazot fiyatlarındaki artış, tarla işlerinin fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin yoğun bir faaliyet dönemine başladığını söyledi.

Kendi traktörü olmayan çiftçilerin, zirai işlerini yaptırırken baz alınacak çift sürümü, ilaçlama ve kültivatör çekimi gibi ücretleri belirlediklerini dile getiren Başkan Bulut, “Mazot fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla çok ciddi şekilde artması, zirai faaliyetlerin fiyatına yansıdı” dedi.

Bu çerçevede fiyatların yeniden belirlendiğini ifade eden Başkan Bulut, “Oda Yönetim Kurulunun kararı gereği, sulu arazide çift sürümü dönüm başına 200 lira olarak belirlendi. Kıraç arazide bu işlem için de 160 TL ödenmesi kararlaştırıldı. Kültivatör ve kople çekimi 100 TL, kürümlü ile diskaro çekimi de 80 TL olarak belirlendi. Zirai ilaçlamada da dönüm başı 60 lira ücret ödenmesini kararlaştırdık. Bahçe ilaçlamada ise 1 tonluk depo için 800 TL, 400 litrelik depo için de 500 lira ücret istenecek. Son olarak havalı mibzerle ekimin dönümü de 150 TL’ye yapılacak” şeklinde konuştu.

Tüm çiftçilere bereketli bir sezon dileyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, "Çiftçimize hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum" ifadesini kullandı.