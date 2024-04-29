Mangal Tadı Çöp Şiş Restaurant, sulu yemek çeşitlerini menüsüne ekledi

Mangal Tadı Çöp Şiş Restaurant, birbirinden leziz ızgara çeşitlerinin yanı sıra menüsüne eklediği sulu yemek çeşitlerini kampanyalı fiyatlar ile müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Ceyhan Mahallesi Ulu Camii Caddesi üzerinde değişmeyen lezzeti ve kalitesiyle hizmet veren Mangal Tadı Çöp Şiş Restaurant, menüsüne eklediği sulu yemek çeşitlerinde kampanyalı fiyatlarla müşterilerini ağırlamaya devam ediyor.

İşletme sahipleri Hakkı Usta, Serhat Yıldırım ve Salim Aksu, birbirinden leziz kebap ve ızgara çeşitlerinin yanında, 3 çeşit sulu yemek hizmeti verdiklerini belirterek, “ Adana, kuşbaşı, ciğer, çöp şiş, tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola çeşitlerimizin yanına, biftek, Gaziantep'in damak çatlatan lezzeti olan küşleme, beyti ve beyti sarma çeşitlerini de menümüze ekledik. İşyerimizde her gün 3 çeşit sulu yemeğimiz de mevcut. Izgara çeşitlerinde ve sulu yemeklerde kampanyalı fiyatlarla hizmet veriyoruz. Sulu yemek, pilav ve salatanın fiyatını 135 TL, 1 kişilik kebap 200 TL, tek şiş kebapların fiyatını ise 110 TL olarak belirledik. Her gün farklı sulu yemek çeşitlerimiz ile temiz ve ferah bir ortamda müşterilerimizin damak zevkine hitap edeceğiz. Uygun fiyat, kaliteli hizmet anlayışımız ve güler yüzlü personellerimiz ile Elbistan halkının hizmetinde olacağız.

Gece saat 23.00’e kadar hizmet verdiklerini belirten işletme sahipleri, “Pazar günleri de açık olan işletmemizde ev ve işyerlerine de servis yapmaktayız. Sipariş ya da rezervasyon için 0 344 413 53 50- 0 541 454 43 33 ve 0 541 573 71 25 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştular.