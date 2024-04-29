Cansuyu Derneği, Gazze’ye destek için lokma tatlısı dağıttı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilciliği, İsrail’in saldırıları nedeniyle zor günlerden geçen Gazze halkına destek olmak amacıyla lokma tatlısı ikramında bulundu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Arslan, İsrail’in soykırıma ulaşan bombardıman ve saldırıları sonucu Gazze’de on binlerce çocuk, kadın ve sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İsrail’in, aylardır süren saldırıları altında ölüm kalım savaşı veren Filistin halkına yardım eli uzatmak için Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin birçok çalışmaya imza attığını hatırlatan Arslan, “Gazze halkı, varoluş mücadelesi veriyor. İsrail, kadınları ve çocukları hedef alarak Gazze’de soykırıma imza atıyor ve dünya bu soykırımı izlemekten başka hiçbir şey yapmıyor. Siyonist İsrail ordusunun savaş ahlakını ve insani değerleri hiçe saydığı Gazze bombardımanları, Filistinli masum sivillerin yaralanması yahut şehit olması ile sonuçlanıyor.

Biz de; daha önceki yıllarda olduğu gibi 7 Ekim’de başlayan ve soykırıma ulaşan saldırılar altındaki kardeşlerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir Müslüman, zorda olan diğer Müslüman kardeşine yardım etmekle mükelleftir. Bu şiarla, derneğimizin genel merkezi ve Elbistan’daki hayırseverlerimizin desteği ile Gazze halkına yardım eli uzatmaya devam ediyoruz.

Bu çerçevede; hem İsrail’in zulmüne dikkat çekmek hem de bir ekmeğe muhtaç şekilde bekleyen kardeşlerimizin yaralarına merhem olma adına lokma ikramında bulunduk. Destek veren, katkı sunan tüm hemşerilerimize ve vatandaşlarımızdan Allah razı olsun.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, Gazze'de insana ve insanlığa hizmet etme misyonumuzu sürdüreceğiz. Hayırsever bağışçılarımızın destekleriyle zulüm son bulana dek Gazze için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da; lokma ikramı dolayısıyla Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkililerine teşekkür ettiler.