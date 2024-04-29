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Yabani hayvanları korkutmak için cansız mankenli önlem

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Göksun'da bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı.

Yabani hayvanları korkutmak için cansız mankenli önlem mask
Yabani hayvanları korkutmak için cansız mankenli önlem
Yabani hayvanları korkutmak için cansız mankenli önlem
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Göksun ilçesi Payamburnu köyündeki bir vatandaş tarlalarına zarar veren yabanı hayvanlardan kurtulmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Vatandaş atık malzemelerden giysi, farklı araç ve gereçleri sopalara takıp cansız manken yapıp bunu dere kenarına koyarak yabani hayvanların korkup tarlasına gelmesinin önüne geçti. Bu durum ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

29 Nis 2024 - 14:16 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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