Göksun ilçesi Payamburnu köyündeki bir vatandaş tarlalarına zarar veren yabanı hayvanlardan kurtulmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Vatandaş atık malzemelerden giysi, farklı araç ve gereçleri sopalara takıp cansız manken yapıp bunu dere kenarına koyarak yabani hayvanların korkup tarlasına gelmesinin önüne geçti. Bu durum ise fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.
Yabani hayvanları korkutmak için cansız mankenli önlem
Göksun'da bir vatandaş yabani hayvanları korkutmak için cansız manken yaptı.
29 Nis 2024 - 14:16 İHA Kahramanmaraş- Güncel Yazdır
Mahreç İha
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