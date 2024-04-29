Türkiye'de 7 bin 356 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor

İstanbul'da yaşayan bir kişi, TBMM Dilekçe Komisyonuna başvurarak, engelli bakım merkezleri sayısının artırılmasını talep etti.

Başvuruyu inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, taleple ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bilgi istedi. İlgili başvuruyu inceleyen Bakanlık, engelli bakım merkezleriyle ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaştı.

Engelli bireylere yatılı bakım hizmeti sunulan 106 resmi engelli bakım merkezi bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bu merkezlerde 2024 yılı Şubat ayı itibarıyla 7 bin 356 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunulmaktadır. Bakanlığımız, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere sunduğu bakım hizmetlerinde hak temelli ve aile odaklı bakım hizmetlerine yönelmiştir. Bu kapsamda engelli bireylerin öncelikle ailesi yanında bakımının sağlanmasına öncelik verilmektedir. Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli bireylerin bakımı ise yaş, cinsiyet ve engel durumuna uygun bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunulan Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren gündüz ve yatılı resmi bakım merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Engelsiz Yaşam Merkezleri Projesi dahilinde bakım hizmetinin kalitesinin artırılması ve iyileştirilmesi için toplu yaşam alanlarından ziyade modern fiziki yapılarda hizmet sunulduğuna işaret edilen açıklamada, anılan merkezlerin üçer kişilik 4 yatak odası ve ortak yaşam alanlarından oluşan toplam 12 kişilik müstakil, tek katlı ve bahçeli evlerin bir idari bina ile birlikte aynı bahçe içerisinde bulunduğu yerleşkeler olduğu aktarıldı.

Engelsiz yaşam merkezlerinde, engelli bireylerin insan onuruna yaraşır şekilde bakımına önem verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak ve bağımsız yaşama geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerine bağlı ek ünite şeklinde, müstakil veya apartman dairelerinde en fazla 6 kapasiteli umut evleri hizmet vermektedir. 2019 yılında gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri açılmaya başlanmış, hizmetin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalara hız verilmiştir. Geçici bakım modeli kapsamında evde bakımı sağlanan engelli bireylerin ailelerinin, engelliye çeşitli nedenlerle bakamayacağı durumlarda engelli bireylerin resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde geçici olarak yatılı bakımları sağlanmaktadır. Bu model ile bakım kuruluşuna kabul edilen engelli bireyler, kuruluştan sürekli hizmet alan diğer engelli bireylere verilen bakım hizmeti, harçlık, giysi gibi tüm haklardan ve hizmetlerden yararlandırılmaktadır."

Evinde bakımı sağlanan ve Bakanlığın yatılı kurum bakım hizmetinden yararlanmayan engelli bireylerin ailelerine, engelli bireyin bakımına yönelik işlerde desteğe ihtiyacının bulunması halinde evde bakıma destek hizmeti sunulduğu, bu kapsamda resmi merkezlerde görevli personel tarafından belirlenen gün ve saatlerde bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin adresine gidildiği bildirildi.

Açıklamada, bakım hizmetleri kapsamında; engelli bireylerin beslenmesi, korunması, temizliği gibi temel yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı; sosyal rehabilitasyon hizmetleri kapsamında da engelli bireylerin yetenekleri ve becerileri geliştirilerek sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bakım sorumluluğu kapsamında ise engelli bireylerin tedavisine, tıbbi rehabilitasyonuna, özel ve mesleki eğitimine, mesleki rehabilitasyonuna ve istihdamına ilişkin hizmetlerin, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmasına veya bu hizmetlerin ilgili kurum ve kuruluşların desteği ve yönlendirmesi ile işbirliği içinde sunulmasına önem verildiği belirtildi.

Açıklamada, bütçe imkanları doğrultusunda Bakanlıkça engelli bakım merkezlerinin sayısının artırılmasının planlandığı bildirildi.