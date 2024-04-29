İlaçların üzerindeki "aç ve tok karnına" uyarılarına dikkat

Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Adnan Özdolap, ilaçların içeriklerinin hekim tarafından bilindiğini ve hastaların buna göre yönlendirildiğini belirterek, "Bu nedenle hekimin bilgisi dışında aç ya da tok alımlarını değiştirmemek önemlidir." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastalıklardan korunmaya ya da iyileşmeye yönelik olarak başvurulan ilaçlar, doğru amaca hizmet etmeden, bilinçsizce, doktor tavsiyesi olmadan ya da uygunsuz şekilde kullanıldığında başta mide olmak üzere karaciğer, böbrek gibi pek çok organda olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Dr. Adnan Özdolap, "Ağrı kesici ve antibiyotiklerin bilinçsiz tüketimi aynı zamanda karaciğer üzerinde de büyük olumsuz etkiler meydana getirir. Ayrıca bilinçsiz ve gereksiz ilaç kullanımı böbrek fonksiyonları üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabilir. Bu nedenle hekime danışmadan herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Hekimlerin, hastaların öncelikle hastalık öyküsünü alıp sonrasında gereken tetkikleri yaptırması sonucunda ilaçların kullanılması gerektiğine değinen Özdolap, "Özellikle ağrı kesiciler, ağrının sebebi bulunmadan kullanılmamalıdır. En büyük yapılan yanlışlardan biri de ağrı kesici ve antibiyotiklerin hastaların hekimlere danışmadan ya da muayene olmadan kullanmasıdır. Dost tavsiyesiyle de bazı ilaçların kullanıldığı görülmektedir. Bu tür kullanımlar vücudun üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tiroit ilacını aç karnına içilmeli"

Özdolap, pek çok diyabet hastasında hipertansiyon, pek çok hipertansiyon hastasında da diyabet görüldüğüne dikkati çekerek "Bu hasta grubu birden fazla ilaç kullanmaktadır. Birden fazla hekimle tedavilerini sürdüren hastalarda hekimlerin hastayı konsültasyonla değerlendirip ilaç vermeleri gerekmektedir. Örneğin tiroit ilacı sabah aç karnına alınmalıdır. Hastaların kullandığı ilaçlar doğru bir şekilde değerlendirerek yol almak önemlidir. Hastaların da hekimlerine mutlaka hangi saatlerde, nasıl kullanması gerektiğiyle ilgili bilgiler alması gerekir." açıklamasında bulundu.

Mide ilaçlarının, mide koruyucuların aç karnına alınması gerektiğini belirten Özdolap, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ağrı kesici kullanırken aç olunmalıdır. Mide koruyucu kullanılırken bir saat herhangi bir ilaç alınmaması gerekir. İlaçların üzerindeki aç ya da tok karnına ifadeleri ilaçların içeriğiyle ilgilidir. Bunların içerikleri hekim tarafından bilinir ve hastalar buna göre yönlendirilir. Bu nedenle hekimin bilgisi dışında aç ya da tok alımlarını değiştirmemek önemlidir. Özellikle ileri yaştaki hastaların çoğunda kronik hastalıklar mevcuttur. Bu hastaların sıkı doktor takibinde olması gereklidir.

İlaçların üzerine aç, tok, saatlerini yazmak önemlidir. Mideyi çeşitli zararlara, enfeksiyon benzeri hastalıklara ve doku hasarına karşı koruyan mide mukozası, fazla miktarda ağrı kesici tüketimi ile zarar görür ve durum midede kanama, ülser ve şiddetli ağrılar gelişmesine neden olur. Ağrı kesici ve antibiyotiklerin bilinçsiz tüketimi aynı zamanda karaciğer üzerinde de büyük olumsuz etkiler meydana getirir."