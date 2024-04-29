29 Nis 2024 - 11:09- Güncel G:

Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını

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Kahramanmaraş’ta Ali Kayası Cam Teras hafta sonu ziyaretçi akınına uğruyor. Kahramanmaraşlıların yanı sıra civar şehirlerden yaklaşık 10 bin kişiyi ağırlayan tesis, gelenleri hayran bıraktı.

Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını
Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını
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Ali Kayası Cam Teras Kahramanmaraş’ın zengin doğal mirasının turizme kazandırılması amacıyla 2021 yılında projesi hazırlanıp 2022 yılında yapımına başlandı. 2023 yılında tamamlanarak hizmete açılan cam teras ve çevresi 370 dönümlük alanda oluşturuldu. Proje 500 metrekarelik cam teras, baraj manzaralı 700 kişilik kafe restoran, ahşap platform yürüyüş yolları ile doğa içerisinde çamlık alanda yürüyüş parkurları ve çocuk oyun alanları ile şehrin en fazla ziyaretçi alan mekânlarından biri haline geldi.

Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını
Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını
Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını
Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını
Ali Kayası Cam Teras’a ziyaretçi akını

Ali Kayası Cam Teras’a kolay ulaşım için 20 kilometrelik yeni bir yol açılarak Edebiyat Yolu’na bağlandı.

Yeşil ve maviyi bir arada sunan, atmosferi, doğası ve manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Ali Kayası Cam Teras, hafta sonları şehir, bölge ve ülke genelinden 10 binden fazla misafirine ev sahipliği yapıyor. Onikişubat ilçesi Menzelet Baraj Göleti’nden yüksekliği 160 metre olan cam teras, bölgenin yüksek cam teras alanlarından biri oldu.

Ziyaretçilerden Nimet Torun, “Şu anda ilk kez geldim buralı olmama rağmen çok merak ediyordum. Aşağıyı net şekilde görsek daha güzel olurdu. Çok güzel bir manzara var” dedi.

Ramazan Kırıcı ise, “Manzara güzel gerçekten yapmışlar ellerine sağlık, biraz daha geliştirilmesini isteriz tabi ki” diye konuştu.

29 Nis 2024 - 11:09 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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