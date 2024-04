Türkiye oynayarak büyüyecek

Türkiye’deki oyun endüstrisi dünya devleriyle yarışarak hem dijital dönüşümde rol oynuyor hem de istihdamdaki gücünü her geçen gün büyüterek gençlerin sahaya inmesine katkı sunuyor. Türkiye’nin oyun endüstrisi pazarına bakıldığında 2023 yılında Türkiye’de 47 milyon kişinin oyun oynadığı raporlara yansıdı. Bu da 85 milyon nüfuslu ülkemizin yarısından fazlasının oyuncu olduğu anlamına geliyor. 2023’te Türkiye’nin, 47 milyon oyuncusuyla, 580 milyon Dolarlık bir gelir elde etmesi ise bu endüstrinin ne kadar büyük bir ekonomik hacmi olduğunu gözler önüne seriyor.

"Türkiye’de İş Dünyası" dergisi oyuncak sektörünü masaya yatırdı. Nisan sayısında oyun endüstrisini mercek altına alan dergi, her sayı gelenekselleşen buluşmalarını bu kez ülkemizin en önemli girişimcilik merkezlerinden biri olan StartGate Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Oyun endüstrisinin ülkemizdeki konumunun tartışıldığı etkinlik, aynı zamanda yeni fikir ve görüşlere de sahne oldu.

Sektörün dünü, bugünü ve yarınının mercek altına alındığı buluşma, aynı zamanda yatırımcılar ve yatırım planlayan iş insanlarını tek çatı altında buluşturdu. Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik, birçok yeni fikre de sahne oldu.

Her sayı gelenekselleşen buluşmalarını bu kez StartGate ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerine değinen Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dergimizin her sayısında bir konuyu baz alarak lansman yapıyoruz ve her sayıda yeni bir markayı sizlerle tanıştırıyoruz. Bu ay sizlerle StartGate’de buluştuk. Dergimizde StartGate’nin katkısıyla hazırlanmış oyun endüstrisine ilişkin çok önemli bir rapor var. Bu haberi incelemenizi tavsiye ederim çünkü oyun endüstrisi konusunda ne gibi gelişmeler olduğunu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdık. Destekleri için StartGate Kurucusu ve CEO’su Mustafa Cihat Durmuş ve AcademyGate CEO’su ve StartGate İcra Kurulu Üyesi Dr. Arzu Aydın’a teşekkür ediyoruz. Bu sayımızda oyun endüstrisi alanında bir yeniliğe imza attık.”

“47 milyon kişi dijital oyun oynuyor"

Dünyadaki ve Türkiye’deki oyun endüstrisine ilişkin bilgi veren Dr. Arzu Aydın, “Eskiden eğlence olan oyunlar bugün ülke ekonomisini en fazla besleyen endüstrilerden biri haline geldi. Ayrıca dijital dönüşümde büyük bir rol oynayan endüstri, birçok yeni mesleğin gelişimine de katkı sundu” dedi.

Endüstrinin hızla büyümesi ve gençlerimizin mesleğe artan ilgisiyle, üniversitelerde ve özel eğitim kurumlarında oyun ile ilgili eğitimler verilmeye başlandığını da sözlerine ekleyen Aydın, “Pazar büyüklüğüne ve oyuncu sayısına bakarsak, oyun endüstrisi dünya üzerinde 185 milyar dolarlık bir pazar hacmine ve 3 milyar kişilik bir oyuncu sayısına sahip. Türkiye’de ise 47 milyon kişinin dijital oyun oynadığı raporlara yansımış durumda. Oyun ve oyunlaştırma hayatımızın pek çok alanına dokunuyor. Bazen eğleniyor, bazen öğreniyor, bazense farkındalık kazanıyor ve geleceğe dokunuyoruz. Son yıllarda etkisini hızla artıran sosyal etki modeli oyun endüstrisinde de kendine ciddi bir yer bulmaya başladı. Ülkemiz gerek oyuncu sayısı gerek geliştirici potansiyeli ile dünyadaki pastadan ciddi bir pay alıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 2023 yılında Avrupa’da oyun anlaşmalarında işlem hacmi bakımından birinci sırada yer aldığına dikkat çeken Aydın, gün geçtikçe bu payı büyüten oyun endüstrisinin artık bacasız dev bir ekonomiye dönüştüğünü belirtti.

Stargate 7/24 yaşayan bir ekosistem

Oyuna olan ilgi dünyada her yıl artarken bu endüstriye kayıtsız kalamadıklarını aktaran StarGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, 21 Haziran 2023’te kapılarını açtıklarını dile getirdi.

Türkiye’yi dijital oyun denildiğinde akla gelen ilk ülke haline getirme ve endüstrideki tüm paydaşları aynı çatı altında birleştirme hedefiyle yola çıktıklarını da sözlerine ekleyen Durmuş, “4 bin 215 metrekare bir alanda, İstanbul Maslak’ta hizmet veriyoruz. Deneyim ve test laboratuvarları, eğitim ve seminer salonları, amfi alanları, akustik yalıtımlı online toplantı kabinleri, uyku kapsülleri, Podcast/Vlog odaları, etkinlik ve buluşmalar için özel dizayn edilen teras, müzik odası ve yeni nesil oyun geliştirme stüdyomuz ile özel sektör yatırımlı en büyük yeni nesil buluşma merkezi olma niteliği taşıyoruz. Ayrıca kampüsümüz 7/24 açık. Bu sayede kendileri için en verimli saat ne ise; o saatlerde çalışabiliyorlar” dedi.

“Biz bir girişimcilik merkeziyiz ve bünyemizdeki start-up’lara destek veriyoruz” diyen Mustafa Cihat Durmuş, yeni girişim programlarını bu ayın sonunda açacaklarını dile getirdi.

Kampüsün 50 stüdyoya ev sahipliği yapma kapasitesi olduğunu ve şu an içeride 12 girişimcinin bulunduğunu belirten Durmuş, kendilerine başvuran girişimcilerin bünyelerine katılma sürecine de değindi: “Bize başvuran girişimcimizi teknik ve yeterlilik açısından değerlendirdikten sonra raporlaştırıyoruz. Bu rapor doğrultusunda başarılı ve gelecek vadeden girişimleri bünyemize alıyoruz. Buradaki en önemli farkımız bize başvuran girişimleri yetkinlik ve yetenekleri doğrultusunda uygun programa yönlendirmemiz. Programlarımıza dahil ettiğimiz girişimcilere kampüs imkanlarımızın yanı sıra tam zamanlı iş koçu desteği vererek gelişim süreçlerinin hızlandırılmasını sağlıyoruz. StartGate; AcademyGate, IdeaGate ve TalentupGate ile hem ekosistemi besliyor hem de girişimcilerinin küresel vizyon oluşturmalarına aracılık ediyor.”

E-spor takımı kurduklarını da söyleyen Durmuş, “Misyonumuzda erken aşamalı keşifler ve destekler var. Belli bir aşamadan sonra da girişimcilerimize liderlik yaparak onları daha büyük yatırımlar yapan yatırımcılarla buluşturuyoruz. Buradaki en büyük gücümüz ise tamamıyla oyun dikeyinde yatırımlar yapan fonumuz PlayGate GSYF” dedi.