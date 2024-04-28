Pınarbaşı mesire alanında otomobile ateş açıldı: 1 yaralı

Elbistan'da, bir otomobildeki şüpheli tarafından başka bir araca tabanca ile ateş açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Pınarbaşı mesire alanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir otomobile, başka bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermiler, Ş.İ. adlı şahsa ve otomobile isabet etti. Vurulan şahsın yardımına araçtaki arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.