1 çocuk annesi kadın, yaşamına son verdi

Ekinözü ilçesinde 26 yaşındaki bir çocuk kadının, tabanca ile yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kabaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; 26 yaşındaki Yasemin G. adlı kadın, ailesinin evde olmadığı bir anda henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. 1 çocuk annesi talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaylar ilgili tahkikat başlatıldı.