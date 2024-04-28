28 Nis 2024 - 18:20- Güncel G:

1 çocuk annesi kadın, yaşamına son verdi

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Ekinözü ilçesinde 26 yaşındaki bir çocuk kadının, tabanca ile yaşamına son verdiği öğrenildi.  Olay, ilçeye bağlı kırsal Kabaktepe Mahallesi'nde meyda...

1 çocuk annesi kadın, yaşamına son verdi mask
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Ekinözü ilçesinde 26 yaşındaki bir çocuk kadının, tabanca ile yaşamına son verdiği öğrenildi. 

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kabaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre; 26 yaşındaki Yasemin G. adlı kadın, ailesinin evde olmadığı bir anda henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. 1 çocuk annesi talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olaylar ilgili tahkikat başlatıldı.

# Kahramanmaraş

28 Nis 2024 - 18:20 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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