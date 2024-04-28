Çapa motoruna bacağını kaptıran adam ağır yaralandı

Elbistan’da, bahçesini çapaladığı sırada bacağını çapa makinesine kaptıran adam, ağır yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin arkasındaki bahçesini çapalayan S.K., bir an da bacağını çapa makinesine kaptırdı. Aile fertlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, acı içinde kıvranan adamın bacağına saplanan çapa motorunun parçasını, demir kesme makinesi ile kesti. S.K., daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen talihsiz adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.