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Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
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Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe derbisinde oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından 30 Nisan Salı günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

28 Nis 2024 - 16:40 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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