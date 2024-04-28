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Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

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Elbistan’da, otomobilin 3 tekerli elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bi...

Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı mask
Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı
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Elbistan’da, otomobilin 3 tekerli elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karaelbistan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Göksun karayolundaki kavşaktan dönmeye çalışan 3 tekerli elektrikli bisiklete otomobil çarptı. Elektrikli bisiklet devrilirken sürücüsü ise savrularak yaralandı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine kaza mahalline gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

# Elbistan, polis, Kaza, otomobil, 112

28 Nis 2024 - 16:19 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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