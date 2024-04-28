Afşin'de köy evleri inşaatında yangın

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çobanbeyli Mahallesinde yapımına devam edilen köy evleri inşaatında yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerde başlayan yangın Afşin itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralı ya da can kaybı yaşanmazken işçilerin yatakhane olarak kullandığı onlarca konteyner kullanılamaz hale geldi.