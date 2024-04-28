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Afşin'de köy evleri inşaatında yangın

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Afşin ilçesindeki köy evleri inşaatında yangın çıktı.

Afşin'de köy evleri inşaatında yangın mask
Afşin'de köy evleri inşaatında yangın
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çobanbeyli Mahallesinde yapımına devam edilen köy evleri inşaatında yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerlerde başlayan yangın Afşin itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralı ya da can kaybı yaşanmazken işçilerin yatakhane olarak kullandığı onlarca konteyner kullanılamaz hale geldi.

28 Nis 2024 - 16:13 İHA Kahramanmaraş/ Elbistan- Asayiş

Mahreç  İha

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