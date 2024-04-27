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Meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit

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Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru, meslektaşlarına kurşun yağdırdı. Olayda 2 polis şehit oldu.  İçişleri Bakanı Ali Y...

Meslektaşlarına kurşun yağdırdı: 2 şehit mask
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Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru, meslektaşlarına kurşun yağdırdı. Olayda 2 polis şehit oldu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 20:15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru S.U.Ş., kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö.’yü yaralamıştır. Olayın faili S.U.Ş, etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur.

Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" paylaşımında bulundu. 

27 Nis 2024 - 23:02 - Güncel

Mahreç  Haber Merkezi

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