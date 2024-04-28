Damla Gönüllülük Hareketi’nin durağı Elbistan oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın faaliyetlerinden biri olan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi bağlamında faaliyetlerini sürdüren gençler, depremin merkez üssü Elbistan’da gönüllere dokundular.

Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan gençlerin gönüllülük hareketi: Damla’nın bu kez durağı Elbistan oldu. Elbistan Gençlik Merkezi’nin eşlik ettiği Damla Gönüllülük Hareketi Projesi’ndeki yaklaşık 50 gönüllü gencin ilk durağı Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü oldu. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören gönüllü gençler, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz tarafından misafir edildi. Gönüllü gençler, Gürbüz’e çiçek ve plaket takdim etti. Gürbüz, gençlere ilçedeki faaliyetleri ve deprem sürecine ilişkin bilgiler aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2014 yılında başlayan "Damla Gönüllülük Hareketi", binlerce gönüllü ile yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaç insanlara yardım faaliyetleri yürütüyor. Amaç ve hedeflerini 'İnsanların yüzlerindeki tebessüme vesile olabilmek' diye belirleyen Bakanlığın gönüllülük hareketi, deprem bölgelerine özel çalışmalar sürdürüyor. Hedef kitlelerinin insanlık ve tüm canlılar olduğunu ifade eden hareket, daha çok gönüllü ile daha çok gönüle dokunabilmeyi amaçlıyor.

Gönüllüler hareketi, sanat, spor, tasarım, kariyer, oyun, inovasyon ve medya masalarında geliştirilen 96 tema ile çocuklardan yaşlılara, engellilerden ülkeye sığınan bireylere maddi yardımın ötesinde manevi destek sağlıyor.

Damla Gönüllülük Hareketi ekibi, daha sonra çeşitli etkinlikler için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldı.

Damla gönüllüsü gençlerin daha sonraki durağı konteyner kentler oldu. Damla gönüllüleri, düzenlediği birbirinden eğlenceli faaliyetlerle Pınarbaşı Mesire Alanı ve MÜSİAD Konteyner Kentteki gençlerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.