Adıyaman’da polis karakolunda silahlı saldırı

Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu’nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.