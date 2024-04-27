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Adıyaman’da polis karakolunda silahlı saldırı

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Adıyaman’da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi.

Adıyaman’da polis karakolunda silahlı saldırı mask
Adıyaman’da polis karakolunda silahlı saldırı
Adıyaman’da polis karakolunda silahlı saldırı
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Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu’nda yaşandı. İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

27 Nis 2024 - 21:33 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

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