Kaybedeni olmayan yarışmanın Elbistan ayağı yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD), Türkiye genelinde ‘Efendimiz ve Kardeşlik’ temasıyla düzenlediği Siyer-i Nebi Bilgi Yarışması’nın Elbistan ayağı yapıldı.

10 yıldan fazladır düzenlenen yarışmanın bu yılki ayağında adaylara, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatıyla ilgili sorular soruldu. Ortaokul öğrencilerine yönelik yarışmanın Elbistan ayağı, AGD Elbistan Temsilciliği tarafından gerçekleştirildi. Yarışmaya yaklaşık 300 ortaokul öğrencisi katıldı. Yarışmada başarılı olan öğrenciler, hem ülke genelinde hem de ilçe düzeyinde çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elbistan Temsilciliği’nden yapılan değerlendirmede, yarışmanın, en büyük değer ve örnek model olarak kabul edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) hayatının gençler tarafından daha iyi okunarak algılanmasını sağlamaya yönelik olduğunu ifade edildi.

Açıklamada; “Sınava katılan öğrencilerimize peygamber efendimizin hayatının anlatıldığı kitabı veriyoruz ve o kitapla sınava hazırlanıyorlar. Bu kitaptan peygamber efendimizle ilgili anlatılan bilgilerden oluşan bir sınava tabi oluyorlar. Burada amacımız öğrencilerde bir farkındalık oluşturmak” denildi.