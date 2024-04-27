Kırsal mahallelerde dolu yağışı etkili oluyor

Elbistan’da, aniden bastıran dolu sonrasında tarım arazileri göle dönerken meyve ağaçlarında da hasar meydana geldi.

Elbistan'da bir anda bastıran sağanak yağış ve dolu, kırsal mahallelerde birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonucu bazı tarım arazilerinde zarar meydana geldi, bir kısmı da sular altında kaldı. Dolu yağışından Doğan, Evcihüyük, Küçükyapalak ve İncecik Mahalleleri ile çevresi etkilendi. Dolu ve sağanak yağış yaklaşık yarım saat sürdü. Dolunun ekili alanlarda ya da kayısı başta olmak üzere meyve ağaçlarında hasara yol açması, üreticileri endişelendirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Elbistan’da yağışlı hava yarın ve yeni haftanın ilk 2 gününde de etkili olacak.