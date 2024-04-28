Sebze fideleri görücüye çıktı

Elbistan'da, sebze fideleri de görücüye çıktı. Son dönemde cep yakan sebze fiyatları nedeniyle vatandaşların ilgi gösterdiği tüplü fideler, ortalama 3 liradan alıcı buluyor.

Elbistan’da sebze fidesi satışları başladı. Evlerinde ya da bahçesinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyenler ise fide satıcılarının yolunu tuttu. Elbistan’ın en büyük fide pazarının yer aldığı açık pazar yanındaki sokakta da tezgahların sayısı artmaya başladı. Tezgahlarını açan fide satıcıları, ilk etapta tüplü olarak nitelendirilen domates, biber, fasulye, patlıcan, reyhan, çilek gibi sebzelerin fidelerini vatandaşların beğenisine sundu.

İlçeye bağlı Güvercinlik, Yapraklı ve Karaelbistan gibi mahallelerde yetiştirilen köklü fidelerin de önümüzdeki günlerde tezgahlarda yerini almasıyla birlikte fide pazarındaki hareketliliğin artması bekleniyor. En çok satılan fidelerin başında ise domates, salatalık ve biber geliyor. Fidelere en çok rağbet gösteren kesim ise, müstakil evlerde oturanlar ile kırsal mahallelerdeki bahçelerinde kendi sebzesini yetiştirmek isteyen vatandaşlar oluyor. Şehir merkezinde ya da apartmanlarda yaşayanlar da; hayat pahalılığı ve artan fiyatlar nedeniyle kendi sebze ve meyvelerini balkonlarında saksılar içerisinde yetiştirmek için fide alıyor. Bu yıl fide fiyatları da birçok ürün gibi zamlandı. Geçtiğimiz yıl ortalama 2 liradan alıcı bulan fidelerin fiyatları yüzde 50 oranında zamlandı.

Uzun yıllardır fide satışı yapan Yusuf Cerit, havaların ısınmasıyla birlikte alıcıların pazara rağbet göstermeye başladığını dile getirdi.

Bölgede yetiştirilen fidelerin henüz satılmadığını belirten Cerit, “Şuan sadece tüplü fidelerimiz var.

Allah’a şükür işlerimiz açılıyor. Talebin daha da artmasını bekliyoruz. Domates, salatalık, acur, biber, reyhan ve çilek gibi fideler daha çok tercih ediliyor. Domatesin, biberin birçok çeşidi var. Biz de müşterinin talebine göre hareket ediyoruz. Herkes zevkine göre ekiyor. Kimi tarlaya kimi ise evlerine, bahçe veya balkonuna ekiyor. Başı çeken ise tabi ki domates ve biber. Yerli domatesi daha çok tercih ediyorlar. Biberi de turşuluk ve süs biberi çeşitlerini daha çok satıyoruz. Fide fiyatlarımız ise ortalama 3 lira. Tüplü olarak satılan domates, biber ve reyhan fidesi 3 lira. Salatalık, kavun, karpuz ve acur ise 5 lira. Patlıcan 4 lira, çilek ise 10 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.

Fide alan vatandaşlar ise, kendi sebzelerini yetiştirerek aile bütçelerine katkı sunmak istediklerini vurguluyor.