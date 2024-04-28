Yorgun mermi çekirdeği otomobilin bagajını deldi

Elbistan’da düğün merasiminden havaya ateşlenen silahtan çıktığı iddia edilen mermi çekirdeği, park halindeki aracın bagajını deldi.

Elbistan’da düğün ve nişan gibi merasimlerde havaya açılan rastgele ateş nedeniyle silahlardan çıkan mermi ya da saçmalar, vatandaşlara, otomobillere ve işyerlerine isabet ediyor. Düğün magandaları, bu davranışlarının insan hayatına mal olacağını bile bile ve daha önceki yaşanan acı olaylardan ders çıkarmayıp tüm uyarılara rağmen eğlence adı altında bu alışkanlığını devam ettiriyor. ‘Hiçbir mermi havada kalmaz’ sözünü doğrulayan son olay, Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Nereden ateşlendiği belli olmayan bir tabancadan çıkan mermi çekirdeği, park halindeki otomobile zarar verdi. Mermi çekirdeği, A.Ş’ye ait aracın bagajını deldi. Aracına binmek isteyen vatandaş, bagajdaki mermi çekirdeğinin yol açtığı deliği fark etti.

Vatandaşın ihbarı sonucu, bölgeye gelen polis ekipleri, otomobilin tavanına isabet eden mermi çekirdeğinin ateşlendiği silahın tespit edilmesi için çalışma başlattı.