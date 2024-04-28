Yasadışı malzemelerle yapılan avcılık balık neslini tehlikeye atıyor

Elbistan’da, Ceyhan Nehri’nde yasak olmasına rağmen avcılık yapanların suda bıraktıkları ağ ve tırıvırı adlı malzemeler, balık popülasyonunu tehlikeye sokuyor.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri denetim ekipleri, başta Ceyhan Nehri ile Söğütlü Çayı olmak üzere ilçe genelindeki sulak alanlarda yasadışı balık avını önlemek için denetimlerini sürdürüyor.

Elbistan’daki iç sularda yaşan balık türleri, yumurtlama döneminde bulunuyor. Balık popülasyonunu korumak amacıyla iç sularda her yıl bu zamanlarda avlanma yasağı uygulanıyor. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca yaptıkları denetimleri balıkların en hassas dönemi olarak kabul edilen yumurtlama mevsiminde daha da sıklaştırıyor. Tüm uyarılara rağmen kaçak olarak balık avlayanlar, sadece avlanmalarıyla değil suda bıraktıkları ağ, tırıvırı ve paraşüt olarak adlandırılan yasak malzemelerle canlı yaşamına çifte darbe vuruyor. Sudaki ağlara takılan balıkların tamamı telef oluyor.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, yasak olmasına rağmen balık avlayanlara karşı denetimleri arttırdıklarını söyledi.

Özellikle Ceyhan Nehri’nde balık popülasyonun artması için her dönem çalışma yapıldığını hatırlatan Tontuş, “Ekiplerimiz kaçak avcılara yönelik saha denetimleri sürüyor. Serpme, "tırıvırı", "paraşüt" veya "katil tor" adıyla da bilinen yasak av malzemesi kullanılıyor. Bu malzemeler suda kaldığında balıklara verilen zararı katbekat fazlalaştırıyor. Ekiplerimiz, bu tür durumlarda ilgili kanun çerçevesinde cezai işlemleri tereddütsüz olarak uygulayacak. Vatandaşlarımızı yasadışı avcılık noktasında duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.