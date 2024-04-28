Hacıoğulları Baklava 3. şubesini açtı

Elbistan’da pasta ve tatlı sektöründe 32 yıldır hizmet veren Hacıoğulları Baklava, hizmet ağını genişleterek kafe konseptinde üçüncü şubesini açtı.

Sunduğu farklı ve özel lezzetleriyle tatlı ve pasta sektörünün simge isimlerinden biri haline gelen Hacıoğulları Baklava, üçüncü şubesi ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Arkadaş ve aile buluşmalarında birlikte güzel vakit geçirip, özel tasarımlarıyla nezih bir ortamda doyumsuz ve keyifli sohbet mekanı sunan Hacıoğulları Baklava, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde Elbistan ve bölge halkının damak zevkine hitap ediyor.

Ceyhan Nehri’nin kıyısındaki modern ve zarif atmosferi eşliğinde müşterilerini ağırlayan Hacıoğulları Baklava, kafe konseptine sahip şubesinde yeni tatlı ve pasta çeşitlerinin yanı sıra fast food ve serpme kahvaltı hizmeti ile Elbistan halkına hizmet vermeye devam ediyor.

İşletme sahiplerinden Ahmet Kadayıfçı, “Dondurma, sütlü tatlı çeşitleri, yaş pasta ve kuru pasta çeşitlerinin yanı sıra özel tatlı çeşitleri, fıstıklı Antep Katmeri, Kilis Katmeri ve hediyelik çikolata çeşitleri ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Elbistan’a özel Kilis Katmerinin yanında bol bademli, fındıklı, fıstıklı, yaş pasta ve kuru pasta çeşitlerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz” dedi.

Baklavadan şöbiyete, bülbülyuvasından midye ve ballı kadayıfa kadar birçok tatlının yanında özel günleri daha da güzelleştirecek yaş pasta seçenekleri ile de müşterilerimize özel deneyimler sunduklarını ifade eden Kadayıfçı, “Hacıoğulları lezzetlerini ve değerlerini farklı bir ambiyansta yaşatacağımız 3. şubemizi açmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm ürünlerimizi, kendi imalathanemizde sağlıklı ve hijyenik bir şekilde en kaliteli malzemeleri kullanarak üretiyoruz. Kafe konsepti ile hizmet vereceğimiz 3’üncü şubemizde, birbirinden leziz tatlı ve pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecekler, dondurma çeşitleri ve fast food ürünlerimiz yer alıyor. Birbirinden lezzetli tatlılar, yaş ve kuru pasta çeşitlerimiz ve fast food ürünlerimizle misafirlerimizi nezih bir ortamda ağırlayacağız. Şubemizde su böreği ve serpme kahvaltı hizmeti de veriyoruz. Birbirinden leziz tatlı ve pasta çeşitlerimizi tatmak isteyen tüm Elbistan ve bölge halkımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Paket servis hizmetimizle hizmeti de sunmaya devam ettiklerini belirten Ahmet Kadayıfçı, “Müşterilerimiz birbirinden leziz tatlı, pasta ve fast food ürünlerimizi 0 344 413 7979- 0 546 199 99 69 numaralı telefonlardan sipariş verebilirler” dedi.