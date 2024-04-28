Türk Kızılay’dan üniversite adaylarına gerçek sınav deneyimi

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, üniversite adaylarına gerçek sınav deneyimi yaşatacak deneme sınavı için başvuruları almaya başladıklarını söyledi.

TYT ve AYT şeklindeki deneme sınavının, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle yapılacağını dile getiren Akan, kontenjanın sınırlı tutulduğunu hatırlattı.

Türk Kızılay Elbistan Şubesi, kütüphane ve üniversite hazırlık dersliği ile depremzede öğrencilere, eğitim noktasında önemli katkı sunmaya devam ediyor. Türk Kızılay Elbistan Şubesi, eğitime desteğini hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmak için yoğun bir hazırlık içinde olan adaylara, gerçek sınava eşdeğer olarak deneme sınavı hazırladı

Deneme sınavıyla ilgili değerlendirme yapan Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, “Lise son sınıf ve mezun öğrencilerimizin önlerinde bir üniversite sınavı var. Bu sınav, onların hayatında önemli bir dönüm noktası. Biz de gençlerimizin sınav heyecanını yenmelerini sağlamak ve bilgilerini test etmeleri amacıyla Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzle güç birliği yaparak TYT ve AYT şeklinde deneme sınavı yapacağız” dedi.

Sınav başvurularının 30 Nisan’da sona ereceğini bildiren Akan, “Bu sınavın, adaylarımıza büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Sınavımız, 4-5 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavdaki tüm sorular ve kriterler, ÖSYM’nin gerçek sınavıyla aynı olacak. Adaylarımız, üniversite yolculuğunda gerçek bir sınav deneyimi yaşayacak. Başvuruları, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmet veren Türk Kızılay Elbistan Dersliğimizde alacağız. Sınav ise, Mükrimin Halil Lisesi’nde yapılacak. Sınavın hazırlanmasındaki destek ve katkılarından dolayı Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Sınava katılacak adaylarımıza da şimdiden başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.