Kaymakam Ataman: “OSB’mizde fabrika temellerini atmaya başladık”

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), tarımsal sulama sistemleri üretimi yapılacak fabrikanın temeli atıldı.

Elbistan Kaymakamlığı’nın koordinesinde arsa tahsis ve sözleşmeleri imzalanan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımlar, hayata geçmeye başladı. 12 yeni fabrika için imzalar Elbistan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kaymakamı Yunus Ataman’ın başkanlığında yapılan toplantıyla atılmıştı.

Yatırım maliyeti 1 milyar 500 milyon TL olması ve 750 de ilave istihdam öngören bu yatırımların ilkinin temeli törenle atıldı. Söz konusu fabrika, tarımsal açıdan Elbistan ve bölge üreticisinin önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Sulama sistemleri üretecek olan fabrika, 10 bin 600 metrekare alana sahip olacak. Tesis, 3 bin metrekare kapalı alanda üretim faaliyetlerini gerçekleştirecek. Tesiste 50 kişi istihdam edilecek.

Fabrikanın temel atma törenine Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, refik kaymakamlar, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, OSB yönetimi ve firma yetkilileri katıldı.

Temel atma töreni sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, kentteki sanayileşme hamlesinin meyvelerini almaya başladıklarına dikkat çekti.

Fabrikanın, Elbistan’a hayırlı olması temennisinde bulunan Kaymakam Ataman, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi imzalanan 12 yeni fabrikanın temellerinin de 3 ay içinde atılmasının planlandığını söyledi.

12 yeni fabrika kuruluyor

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nin 1,5 milyar yatırıma ev sahipliği yapmasını sağlayacak fabrikaların sektörleri şu şekilde olacak:

“Çelik konstrüksiyon işleme fabrikası, elektrik trafosu üretim fabrikası, tekstil fabrikası, mobilya fabrikası, kayısı işleme ve paketleme fabrikası, hafif beton sistemleri fabrikası, ambalaj ve paketleme tesisi, et işleme ve konserve fabrikası, çelik konstrüksiyon üretim fabrikası, dokuma ve tekstil fabrikası ile 2 süt işleme fabrikası.”