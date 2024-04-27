Fikirlerin çarpıştığı yarışmanın şampiyonu belli oldu

Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen münazara yarışmasının şampiyonu, Çok Programlı Anadolu Lisesi takımı oldu.

Elbistan’da, Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen münazara yarışması, geçtiğimiz günlerde start aldı. Kent genelindeki tüm resmi ve özel liseler yarışmaya katılım sağladı. Öğrenciler, 3 kişilik takımlarla fikirlerini ve düşüncelerini çarpıştırdı. Yaklaşık 20 gün süren ve oldukça çekişmeli geçen yarışma, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Toplantı Salonu’ndaki son karşılaşma ile tamamlandı. Jürinin değerlendirmeleri sonucu Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi birincilik, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi ise ikincilik elde etti. Dereceye giren takımların ödülleri ise, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin tarafından verildi.

Tören sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, katılan ve dereceye giren tüm takımları tebrik etti.

Münazara yarışmasının öğrencilere analitik düşünme, eleştirel bakış açısı ve hitabet gibi önemli beceriler kazandırdığını dile getiren Çetin, “Öğrencilerimizin, iyi bir eğitim almalarının yanında özgüvenleri gelişmiş, kendilerini daha iyi ve rahat ifade edebilme becerisini kazanmış ve fikirlerini savunma noktasında da kendini yetiştirmiş bireyler olması için çaba gösteriyoruz. Münazara yarışması da sorunlarını konuşarak çözebilen, araştıran, seçenekleri değerlendirip doğru kararlar verebilen gençler yetiştirmek hedefimize katkı sunan bir etkinlik oldu. Gençlerimiz, bir konu çerçevesinde araştırma yapma ve bilgi toplayabilme, kendini tanıma ve değerlendirebilme, topluluk karşısında kendini ifade edebilme gibi yeteneklerini de tecrübe etti. Elbistan genelindeki tüm resmi ve özel liselerimizin bu yarışmada yer alması da bu açıdan önemli” dedi.

Çetin, “Jürinin değerlendirmeleri sonucu Çok Programlı Anadolu Lisesi birincilik, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi ikincilik elde etmiştir. Tüm yarışmacılarımızı katılımlarından dolayı tebrik ederiz. Yarışmanın düzenlenmesindeki katkı ve desteklerinden dolayı da Dulkadiroğlu Anadolu Lisemizin idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.