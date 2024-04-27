Elbistanlı sporcu, Türkiye üçüncüsü oldu

Elbistan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Kağan Kılınç, Nevşehir’de düzenlenen 2023-2024 Yılı Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Kız – Erkek Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

2023-2024 Yılı Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Kız – Erkek Türkiye Şampiyonası, Nevşehir’in ev sahipliğinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlendi. Şampiyonaya yaklaşık 500 sporcu ve antrenör katıldı. Elbistan Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Muhammed Kağan Kılınç, bölge şampiyonluğunun ardından Türkiye Şampiyonası’nda ringe çıktı.

Daha önceden de Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Kılınç, rakiplerine şans tanımadı. Son olarak bronz madalya için ringe çıkan başarılı sporcu, rakibini yenmeyi başararak Türkiye üçüncüsü oldu.

Başarılı sporcu, hedefinin Türkiye şampiyonluğu ve altın madalya olduğunu belirterek, “Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Bu başarıları elde etmemdeki katkı ve desteklerinden dolayı başta antrenörüm ve hocam olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.