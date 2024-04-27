Polisten konargöçerlerin çadırlarında sıkı denetim

Elbistan'da, konargöçer adlandırılan ve çoğunluğu dilencilik yapan konargöçerlerin kaldıkları çadırlarda polis ekiplerince kapsamlı denetim ve kontrol yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Osmaniye olmak üzere değişik illerden gelerek Çilingir Çayırı başta olmak üzere kentin değişik yerlerine çadır kuran konargöçerlere yönelik denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.

Trafik ışıkları ve şehir merkezinde dilencilik yapmalarının önlenmesi ve uyuşturucu satışı ile diğer asayiş olayları nedeniyle kamu düzeni ve huzurun sağlanması amacıyla çok sayıda ekibin katıldığı çalışmada 167 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Elbistan’a mevsimlik işçi olarak geldiklerini beyan eden konargöçerlerin bazılarının suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, kentte huzur ve ve asayişi bozacak eylemlerde bulunmamaları yönünde konargöçerleri uyardı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda da mevcut çadırların söküleceği ve ilçe sınırları dışına taşınacağı vurgulandı.