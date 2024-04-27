Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü iken yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden Cengizhan Firik, vefatının 4’üncü yıl dönümünde dualarla yâd edildi.

Firik, yaklaşık 4 yıldır boyunca mücadele ettiği lösemi hastalığına yenilerek 41 yaşında yaşamını yitirmişti.

Vefatının üzerinden 4 yıl geçen Cengizhan Firik için anma programı düzenlendi. Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren ve kurum personelleri, Firik’in kabrini ziyaret etti. Daha sonra da Ulu Cami’de anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okunan programda; Firik için eller semaya kalkarak dua edildi.

KYK Elbistan Yurt Müdürü Mükremin Yücel’in de katıldığı program sonrasında vatandaşlara ve cami cemaatine Yasin-i Şerif hediye edildi.