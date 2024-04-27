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Gazze’de can kaybı 34 bin 356’ya yükseldi

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İsrail’in 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 388’e, yaralıların sayısı ise 77 bin 437’ye yükseldi.

Gazze’de can kaybı 34 bin 356’ya yükseldi mask
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İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana aralıksız bir şekilde saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 4 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 388’e, yaralananların sayısının 77 bin 437’ye yükseldiği ifade edildi.

"Su kuyularının yüzde 70’i hizmet dışı"

Beyt Lahya Belediye Başkanı Alaa el-Attar yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze’nin kuzeyindeki su kuyularının yüzde 70’inin ve kanalizasyon pompalarının yüzde 50’sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

27 Nis 2024 - 15:14 İHA - Asayiş

Mahreç  İha

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