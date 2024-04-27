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"Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüphelinin yakalandığını, 322 kilogram uyuşturucu madde ve 135 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

"Narkoçelik-14" operasyonlarında 321 şüpheli yakalandı mask
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 ay içerisinde uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik toplam 39 bin 661 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 121 ton uyuşturucu madde, 42 milyon uyuşturucu hap ve 157 milyon kök kenevir ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 310 bin 639 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 28 bin 44'ünün tutuklandığını, 12 bin 554'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter ile 44 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonların, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde "Narkoçelik-14" çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.

# Türkiye

27 Nis 2024 - 12:23 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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