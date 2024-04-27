İtfaiyecilerden metrelerce yüksekteki mağarada nefes kesen eğitim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki Arama Kurtarma Timi, metrelerce yükseklikteki mağarada nefes kesen eğitim yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın, kaza ve afetlere her zaman hazırlıklı olarak yaptığı müdahalelerin yanı sıra bünyesinde oluşturduğu Arama Kurtarma Timi ile de dik yamaçlar ve dağlık arazilerde meydana gelen olaylarda görev alıyor.

Ekiplerin, olaylara hazırlık amacıyla Döngel Mağaraları’nda yaptığı "ileri seviye kurtarma tatbikatı" kapsamındaki "yüksek açı kurtarma" uygulaması nefesleri kesti. Arama kurtarma ekipleri, komandoları aratmayan bir uygulama temposunda hareket kabiliyetlerini artırdı. Ekipler, yüksekten iniş, yatay geçiş, yüksek açı kurtarma, yatay geçiş kurtarma uygulamalarını, nefeslerin tutulduğu doğal kayalık ortamda başarıyla gerçekleştirdi.

Eğitimlerle ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “İtfaiye Arama Kurtarma Ekiplerimiz, Döngel Mağaralarında yüksek açı eğitimi ve zorlu arazi koşullarında acil durum müdahale yeteneklerini geliştiriyorlar. Bugün yapılan eğitimde, ekipler zorlu arazi şartları altında çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı olma becerilerini sınadılar. Döngel Mağaraları, doğal zorlukları ve dar geçitleriyle itfaiye arama kurtarma ekiplerimiz için ideal bir eğitim ortamı sunuyor. Ekiplerimiz, bu tür eğitimlerle hem teknik becerilerini artırıyor hem de acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecekleri pratik deneyim kazanıyorlar” denildi.