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64 parçadan oluşuyor: Türkiye’de bulunan en değerli 2. hazine

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Türkiye’de Karun hazinelerinden sonra bulunan en değerli hazine olma özelliğini taşıyan 64 parçadan oluşan Amisos Hazineleri, Samsun Müzesi’nde sergileniyor.

64 parçadan oluşuyor: Türkiye’de bulunan en değerli 2. hazine mask
64 parçadan oluşuyor: Türkiye’de bulunan en değerli 2. hazine
64 parçadan oluşuyor: Türkiye’de bulunan en değerli 2. hazine
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Amisos Hazinesi, Samsun’da 28 Kasım 1995 tarihinde bir inşaat kazısı sırasında bulundu. Amisos Tepesi adını alan yerde bulunan hazine, Pontus Krallığı hanedan üyelerine ait olup 64 parçadan oluşuyor. Karun Hazinesi’nden sonra Türkiye’de bulunan en değerli hazine olan Amisos Hazinesi cam, madeni, pişmiş toprak, mermer ve altın olmak üzere 5 kategoriye ayrılıyor. Altın eserlerin geçmişi M.Ö. 1. yüzyıla, diğer eserlerin geçmişi ise M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanıyor.

Altın taç, kurdele, bilezik, düğme, yüzük ve birçok eser sergileniyor

Samsun Müzesi’nde sergilenen eserler arasında Helenistik Dönem’e ait altın kaplama boncuk taneleri, pişmiş topraktan tütsü kabı, kandil, amphoriskos, altın kolye, akik kolye, altın aplik, altın kolye ucu, altın küpe, altın bilezik, unguentarium (toprak şişe), kurşun kutu, altın taç, altın yüzük, altın kolye sallantısı, altın iğne, altın düğme, cam phiale (delik kase), cam kase, alabastron (zarif şişe), istiridye kabuğundan kozmetik kabı, toprak üzeri altın kaplama sarkaç ve altın diadem (kralların bağlı oldukları otoriteyi temsilen taktıkları kurdele) yer alıyor.

27 Nis 2024 - 11:55 İHA Samsun- Güncel

Mahreç  İha

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