Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Ulu Cami Caddesi ile Şehit Er Ömer Eren Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şehit Er Ömer Eren Caddesi üzerinde M.G.’nin kullandığı 55 AIN 728 plakalı otomobil ile Ulu Camii Caddesi üzerinde A.R.A. idaresindeki 46 AHL 878 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü A.R.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.