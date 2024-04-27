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Şehit yakınları, gaziler ve dar gelirlinin düğününü Elbistan Belediyesi yapacak

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Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, şehit yakınları ve gazilerle dar gelirli çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti sunacaklarını söyledi. Elbi...

Şehit yakınları, gaziler ve dar gelirlinin düğününü Elbistan Belediyesi yapacak mask
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Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, şehit yakınları ve gazilerle dar gelirli çiftlere ücretsiz düğün salonu hizmeti sunacaklarını söyledi.

Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı mesire alanında bulunan ve daha önceden yardım merkezi olarak kullanılan binayı kına ve düğün salonuna dönüştürdü. Elbistan Belediyesi, Ceyhan’ın yeryüzü ile buluştuğu noktayı kuşbakışı gören bu mekanı, şehit aileleri, gaziler ve dar gelirli çiftlere ücretsiz olarak tahsis edecek.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlerin mutluluğuna ortak olma adına bu önemli sosyal projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Seçim vaatlerinden birinin halkçı belediyecilik olduğunu hatırlatan Başkan Erkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi bünyesinde hizmet verecek Kale Düğün ve Kına Salonu’yla da bu alandaki ilk adımı attıklarını dile getirdi.

Hayat pahalılığı ve ekonomik şartlar nedeniyle düğün salonu kiralarındaki artışın dünya evine girecek çiftlerin bütçesini zorladığını ifade eden Başkan Erkan Gürbüz, özellikle de dar gelirli ailelerin bu masrafla başa çıkmada güçlük yaşadığının altını çizdi.

Elbistan Belediyesi Kale Düğün ve Kına Salonu’yla dünya evine giren dar gelirli ailelerinin yanında olacaklarını anlatan Başkan Erkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Şehit yakını, gazilerimiz ve dar gelirli vatandaşlarımızın düğün ve özel gün organizasyonlarına bu salonumuzda ücretsiz olarak ev sahipliği yapacağımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların en mutlu ve özel günlerine katkımız olsun istiyoruz. Böylece düğün salonu kirası için ayıracakları bütçeyi başka ihtiyaçlarında değerlendirebilirler. Yeni yuvalarında olması gereken ancak masraflar nedeniyle ertelemek zorunda kaldıkları bir eşyayı da alabilirler. Hayata geçirdiğimiz bu projeden bize düşen ise hemşerilerimizin hayır duası ve mutluluklarına tanık etmek olacak.”

Salonun, 1 Mayıs itibariyle rezervasyonları almaya başlayacağının bilgisini veren Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, “Salonumuzun ücretsiz kullanımı noktasında bazı şartlar aranacak. Ailenin gelirinin, asgari ücret ve altında olması gerekecek. Bu gelirin de SGK ya da ilgili kurumlardan belgelenmesi şartı var. Şehit yakınları ve Gazilerimizde bu şart aranmayacak. Damat veya gelinin ikametgahının Elbistan’da kayıtlı olması gerekiyor. Ücretsiz salon imkanından yararlanmak isteyen çiftlerimiz, bu belgelerle birlikte başvurularını Kale Kına ve Düğün Salonuna şahsen yapacaklar.

 Elbistan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını yansıttığımız bu hizmetten faydalanarak dünya evine girecek çiftlerimize şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

# Elbistan, Erkan Gürbüz, Elbistan Belediyesi, dünya, Seçim

27 Nis 2024 - 09:58 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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