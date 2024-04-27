27 Nis 2024 - 09:51- Güncel G:

Emniyetten dilencilere operasyon: 2 saatte 5 bin 860 lira toplamışlar

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ışıkları ve işlek caddelerle cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik kapsamlı çalışmaları...

Emniyetten dilencilere operasyon: 2 saatte 5 bin 860 lira toplamışlar mask
Emniyetten dilencilere operasyon: 2 saatte 5 bin 860 lira toplamışlar
Emniyetten dilencilere operasyon: 2 saatte 5 bin 860 lira toplamışlar
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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ışıkları ve işlek caddelerle cami önlerinde dilencilik yapanlara yönelik kapsamlı çalışmaların startını verdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaşta çocuklarıyla birlikte vatandaşların merhamet duygularını kullanarak trafik ışıkları ve işlek caddelerde kullanarak dilencilik yapılmasına da izin vermeyecek.

Konargöçer olarak tabir edilen ve Adana ile Osmaniye illerinden gelen şahıslarla, ilçedeki camiler, trafik ışıkları ile caddelerde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Dilenciler, zabıta ve polis ekiplerince bulundukları yerlerden alınarak Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü. Duygu sömürüsü yaparak dilenen kadınların çoğunun kucağında ve yanında çocuk bulunması dikkat çekti.

Polis ekipleri, bu yönde yaptıkları denetimlerde; çoğu kendi can güvenlikleri ile birlikte trafik güvenliğini de tehlikeye düşüren 6 dilenciyi yakaladı. Şahısların üzerinden dilencilik yoluyla 2 saatte elde ettikleri düşünülen 5 bin 860 ₺ para ele geçirildi. Şahıslar, ele geçirilen paralarla birlikte Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edildi.

# polis, Elbistan, Elbistan Belediyesi, Adana

27 Nis 2024 - 09:51 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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