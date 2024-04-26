Galatasaray yenilmezlik serisini 22’ye çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 93 yaptı ve maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 7’ye çıkardı.

Aslan bu maçla birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 22’ye yükseltti. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki karşılaşmalarda 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 15 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

Aslan bu sonuçla Süper Lig’de puan rekorunu egale etti.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonunda sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig’in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.