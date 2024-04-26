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Mücbir sebep hali 31 Ağustos’a kadar uzatıldı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mü...

Mücbir sebep hali 31 Ağustos’a kadar uzatıldı mask
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya illeri ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024'e uzatıldığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ve bir ilçede deprem tarihi itibarıyla mücbir sebep hali ilan edilmiş ve vergi yükümlülükleri ertelenmişti. Bakanlık, mücbir sebep hali devam eden Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

İş dünyası ve esnaflar, bölgedeki ekonomik şartlarla ilgili sorunların sürmesi ve ülke ekonomisindeki olumsuzluklar nedeniyle mücbir sebep halinin uzatılması talebinde bulunmuştu. Süre uzatımıyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Bakanlık, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30 Nisan'da sona erecek mücbir sebep hali "son kez" olmak üzere 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.  

# deprem, şubat, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay

26 Nis 2024 - 22:35 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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