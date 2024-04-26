- Güncel

Kahramanmaraşlı gemicinin de kaybolduğu geminin kaptan köşkü 160 gün sonra karaya çıkartıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 160 gün önce askeri mendireğe çarparak batan Türk Bayraklı yük gemisi Kafkametler’in kaptan köşkü, enkaz kaldırma firması tarafından deniz dibinden çıkartılarak karaya taşındı. Kayıp 7 mürettebatı ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraşlı gemicinin de kaybolduğu geminin kaptan köşkü 160 gün sonra karaya çıkartıldı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü Rusya’dan aldığı yükü İzmir’e naklettiği sırada şiddetli fırtınaya yakalanan Türk Bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi, askeri mendireğe çarptıktan bir müddet sonra battı. Geminin 5 personelinin cansız bedenine ulaşılırken geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3’üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2’nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip’in bulunması için çalışmalar 160. günde de devam etti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde enkaz kaldırma şirketi tarafından deniz dibinde yürütülen çalışmalarda Kafkametler’in kaptan köşkü vinç yardımıyla su üstüne çıkartılarak karaya taşındı.

Dalgıçların keserek vince yüklediği kaptan köşkünün alt tarafında “Kafkametler” yazısı yer alıyor. Çalışmaların geminin diğer kesilen parçaların karaya çıkartılmasıyla devam edeceği öğrenildi.

26 Nis 2024 - 22:09 İHA Zonguldak- Güncel

Mahreç  İha

Bay- Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

MT Global Danışmanlık bünyesinde çalışmak üzere, En az önlisans mezunu. Eğitim ve gelişime açık. Etkin Pazarlama yapabilen. Sözlü ve yazılı iletişimi...

MT GLOBAL EĞİTİM &AMP; DANIŞMANLIK

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...

ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak CarrefourSa Süper Market için yönetici/müdür, kasiyer, reyon elamanı alınacaktır. Müracatlar şahsen yapılacaktır. 0 544 838 08 35

ELEMAN ARANIYOR

Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat: 

0505 293 13 48

ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL