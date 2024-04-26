- Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,05 değer kazancıyla günü 9.915,62 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.956,11 puana taşıdı.

Borsa günü rekorlarla tamamladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 198,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,38, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 4,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceğine işaret etmesiyle dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, ekonomik güven endeksi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde büyüme ve enflasyon ile dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000-10.100 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

# ekonomi

26 Nis 2024 - 20:00 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

Bay- Bayan Çalışma Arkadaşları Arıyoruz

MT Global Danışmanlık bünyesinde çalışmak üzere, En az önlisans mezunu. Eğitim ve gelişime açık. Etkin Pazarlama yapabilen. Sözlü ve yazılı iletişimi...

MT GLOBAL EĞİTİM &AMP; DANIŞMANLIK

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

Kirtasiye de çalışmak üzere bayan personel alınacaktır müracaat şahsen yapılacaktır adres yaşam hastanesi acil servis karsisi kitap park kirtasiye 054...

ELEMAN ARANIYOR

Yeni açılacak CarrefourSa Süper Market için yönetici/müdür, kasiyer, reyon elamanı alınacaktır. Müracatlar şahsen yapılacaktır. 0 544 838 08 35

ELEMAN ARANIYOR

Hulusi efendi bulvarında bulunan avukatlık bürosunda çalıştırılmak üzere bayan eleman alınacaktır. Müracaat: 

0505 293 13 48

ELEMANLAR ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL