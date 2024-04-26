Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eldelek Caddesi üzerinde seyir halinde olan 46 E 5034 plakalı otomobil ile 46 AHM 101 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 46 E 5034 plakalı otomobil, bir işyerinin sundurmasına ait direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ilgili tahkikat başlatıldı.