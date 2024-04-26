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Köy evlerinin anahtarları teslim ediliyor

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Elbistan’da, asrın felaketi sonrasında yapımına başlanan köy tipi konutların anahtarları önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek. 6 Şub...

Köy evlerinin anahtarları teslim ediliyor mask
Köy evlerinin anahtarları teslim ediliyor
Köy evlerinin anahtarları teslim ediliyor
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Elbistan’da, asrın felaketi sonrasında yapımına başlanan köy tipi konutların anahtarları önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek.

6 Şubat 2023’teki 7,6 büyüklüğündeki büyük yıkıma uğrayan Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yaklaşık 800 köy evinin inşasıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlçe merkezindeki kalıcı konutlarla ilgili teslimatların sürdüğü Elbistan’da, ilk köy tipi evlerin yapımına Büyükyapalak, Akbayır ve Karamağara Mahalleleri’nde başlanmıştı. Diğer kırsal mahallelerle peyderpey süren çalışmalar çerçevesinde temel kazısı yapılan, inşaatına başlanan projeler de peş peşe geldi. İlk etapta betonarme olarak planlanan köy evleri görüntüsü, bahçesi ile villaları artmıyor. Elbistan’da, hafif çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilecek köy evleriyle ilgili süreç Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca devam ettiriliyor. Bakanlık, “Kırsal Alanlarda Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Projesi” (KADİYAP) kapsamında, depreme dirençli konut inşaatlarında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile temin edilen finansman tutarının bir bölümünü kırsal deprem konutu yapımı için kullanıyor.

Yeni inşa edilecek konutlarda hafif çelik konstrüksiyon kullanılacağı duyurulmuştu. Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen hafif çelik konstrüksiyon kırsal deprem konutları 100 m² oturuma sahip olacak. Üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak. Elbistan’da da Bakış Mahallesi’nde 79 çelik evle birlikte ilçe genelindeki yeni projeler bu teknikle inşa edilecek.

Depremin ardından Büyükyapalak ve Karamağara Mahalleleri’nde yapımına başlanan köy evlerinde ise son rötuşlar yapılıyor. Altyapı ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Elbistan Kaymakamlığı’nca yakından takip edilen bu sürecin ardından çekilecek kura ile ilk köy evlerinin anahtarları hak sahiplerini bulacak.

# Elbistan, şubat, yaşam, deprem, Asrın felaketi

26 Nis 2024 - 15:32 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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