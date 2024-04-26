Elbistan’da 3 milyon 373 bin liralık buzağı desteği ödenmeye başlıyor

Elbistan’da, toplamda 3 milyon 373 bin liralık buzağı desteklemesi ödemeleri hesaplara yatmaya başlıyor.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, kentteki besici ve yetiştiricilere yönelik olarak sunulan buzağı desteklemelerinin ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Tontuş, Elbistan’ın, büyükbaş hayvancılıktaki potansiyelinin artması açısından önem arz eden desteklerin, üreticilerin TC kimlik numarası ya da vergi numarasının son hanesine göre yatırılacağını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tontuş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen desteklemenin ilçe genelinde 3 bin 323 buzağıyı kapsadığını söyledi.

Elbistan’daki toplam destekleme miktarının 3 milyon 373 bin lira olduğunu dile getiren Tontuş, “2023 yılı 1.dönem buzağı desteklemeleri, TC kimlik numarasının son hanesi o ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-3-5-7-9 olanlar, 26 Nisan itibariyle banka hesaplarına aktarılacak. TC kimlik numarasının son hanesi 2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 2-4 olanlar ise ödemelerini 3 Mayıs’ta hesaplarında görecek. TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarası 6-8 olan yetiştiricilerimize ise ödemelerini 10 Mayıs’ta alacak. Tüm üreticilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun” dedi.