HEM, çocukların yeteneklerini keşfetmeleri için sahaya indi

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM), ‘Minik Eller Büyük Hayaller’ adlı proje çerçevesinde okullarda geleneksel el sanatları ve kültürel mirası tanıtıp çocuklara yeni ilgi alanları oluşturmak için sahaya indi.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, 7’den 70’e toplumun genelini kapsayan çalışma ve projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi olarak, eğitimin ve öğrenmenin yaşı olmadığını gösterme adına birçok meslek edindirme, okuma-yazma ve genel kategoride kurs düzenlediklerini hatırlatan Alış, çocuklara yönelik de faaliyetlere imza attıklarına değindi.

Alış, “Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğretim programlarının yanında öğrencilerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik kültürel ve sanatsal, sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu amaçla Elbistan Halk Eğitimi Merkezi tarafından anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının yer aldığı 22-26 Nisan tarihleri arasında geleneksel sanatların ve kültürel mirasımızın tanıtılması, öğrencilerde yeni ilgi alanlarının oluşturulması ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla; "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" temasıyla "Minik Eller, Büyük Hayaller" adlı etkinlik takvimi oluşturmuştur” dedi.

Proje çerçevesinde usta öğreticiler eşliğinde okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini bildiren HEM Müdürü Bayram Alış, Okullarımızda, geleneksel sanatları ve kültürel mirasımızı tanıtarak, çocuklarımızın yeni ilgi alanları oluşturmasını ve yeteneklerini keşfetmelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Çocukların, yaparak öğrenmeleri ve öğrenirken de eğlenmelerini sağladıklarını vurgulayan Alış, “Çocuklarımız, alçı boyama, ebru sanatı, bileklik, toka, anahtarlık, magnet ve kitap ayracı yapımını usta öğreticilerimiz eşliğinde deneyimlediler. Kendi tarzlarına ve zevklerine uygun olarak istedikleri ürünü yine kendileri yaptılar. Hayatlarının büyük bölümünü kapsayan teknolojik aletlerin dışında el emeğiyle üretebilecekleri yeni ilgi alanları ile küçük yaşta karşılaşıp farklı alanlara yönelme imkanı sunduk. Bu tür projelerimizi ve çalışmalarımızın çerçevesini daha da genişleterek çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından kurtulup üreten birer birey olmaları için sahada olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar da; etkinliklerde çok eğlendiklerini belirterek katkı sunanlara teşekkür ettiler.