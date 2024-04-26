Elbistan’a yağış geri dönüyor

Son haftada yazdan kalma günler yaşayan Elbistan’da yağışlı hava geri dönüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin edilen Elbistan için ‘sarı’ kod uyarısı yaptı.

Nisan ayının ilk günlerini yoğun yağışla geçiren Elbistan’da, son haftada güneşli hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hafta sonu itibariyle güneşin yerini yağış alacak. Meteorolojinin ‘sarı’ kod uyarısında bulunduğu Elbistan’ın sağanak yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yeni haftada da sürmesi beklenen sağanak yağışa gök gürültüsü de eşlik edecek. Yağışla birlikte sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak.

Vatandaşların, sağanak yağış dolayısıyla oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.