Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO’dan Eczacılar Odası’na ziyaret

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yönetim kadrosu, Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti.
İstiklal Üniversitesi Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kavgacı ve müdür yardımcıları Ögr. Gör. Gülçin Karakoç, Öğr. Gör. Beyza Nur Gözükara ve Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Doğan Daldal, Türk Eczacıları Birliği 14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odasını ziyaret etti.
Ziyarette, Kaya ve Karslıgil’e Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda uygulanan eğitim hakkında bilgi verildi.
Ayrıca eczacılık mesleğinin güncel durumu değerlendirildi.