"Üniversitelere yapay zeka temelli yeni programlar açılacak"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü’nde "Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri Toplantısı" düzenlendi. Toplantıya YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, 20 üniversitenin rektörleri ve çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarındaki yeni program ve bölümlerin hangi üniversitelerde açılacağını açıkladı. Özvar, YÖK’ün gelecek vizyonunun en önemli unsurları arasında yer alan yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarını Türkiye açısından son derece stratejik bir mesele olarak gördüklerini belirtti. Dijital teknolojiler alanında yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak ilgili bütün sektörlerde istihdam edilmek üzere nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyacın arttığını ifade eden Özvar, yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında ihtiyaç duyulan insan kaynağını karşılamak adına yeni lisans ve ön lisans programlarının açılmasına karar verdiklerini bildirdi.

“Toplamda 21 yeni lisans, 50 ön lisans programı açılacak”

21’i lisans, 50’si ön lisans olmak üzere toplam 71 yeni program açılacağını ve bu programların bu yıl ÖSYM Kılavuzu’na dahil edileceğini belirten Özvar, “Yeni programlar, Yükseköğretim Kurulunun önümüzdeki dönemde istihdamı önceleyen vizyonunun da bir göstergesi. İstihdam odaklı programları devreye sokarken, işlevini kaybeden programları sistem dışına çekmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki dönemde bu yöndeki eğilim daha da güçlenecektir” dedi.

“Bilişim temelli bazı dersler merkezi olarak verilecek”

Özvar, İTÜ’nün koordinatör üniversite görevini üstleneceğini söyledi. Yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirten Özvar, “Bu yeni modelde kapasite açısından daha önde olan üniversitelerin koordinatörlüğünde ve bilişim temelli programlara mahsus olmak üzere bazı derslerin merkezi olarak verilmesini planlıyoruz. Bu şekilde üniversitelerimizdeki nitelikli akademik kadroların birikiminden diğer üniversitelerin de yararlanması mümkün olacaktır” diye konuştu.

Ortak derslere ve bu dersleri merkezi olarak verebilecek öğretim üyelerinin isimlerine dair bir havuz oluşturduklarını vurgulayan Özvar, söz konusu derslerin tüm üniversitelerde aynı gün ve saatte verilmesi yönünde planlama yapılacağını kaydetti. Özvar, ön lisans programlarındaki derslerin bir kısmı için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi’deki derslerden istifade edilmesine ve üniversiteler dışında verilen derslerin kredilendirilerek diplomaya dahil edilmesine yönelik çalışmaları da tamamlamak üzere olduklarını sözlerine ekledi.

Yeni açılacak bölümler için özel sektör temsilcilerinin de görüşlerini aldıklarına işaret eden Özvar, “Amacımız ve önceliğimiz üniversite çağına gelen gençlerimizin yeni etkinlik ve beceri ile çağın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek bir şekilde yetiştirilmesidir” şeklinde konuştu.

“Siber Güvenlik Mühendisliği programının yükseköğretim sistemimiz için yeni bir açılım olacağına inanıyorum”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, belirledikleri yeni lisans programlarının haricinde İTÜ’de bir “Siber Güvenlik Mühendisliği” programının açılması ve mevcut “Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği” programının “Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği” olarak yapılandırılması için ayrıca bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Özvar, “Özellikle Siber Güvenlik Mühendisliği programının yükseköğretim sistemimiz için yeni bir açılım olacağına inanıyorum. Bu isimle faaliyet gösteren ön lisans programlarının daha da güçlenmesi için bir zemin oluşacaktır. Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisliği de yapay zeka temelli program oluşturma amacımıza hizmet eden bir değişiklik olacaktır” diye konuştu.

Özvar, üniversitelerde açılacak yeni programları da şöyle açıkladı:

“Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi” kurulacak üniversiteler: Ege Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.

“Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu” kurulacak üniversiteler: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ndeki “Karasu Meslek Yüksekokulu’nun adı “Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilecek.

Toplamda 21 yeni lisans programı, 50 ön lisans programı açılacak. Programlar şu şekilde olacak:

1- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analistliği, Bulut Bilişim Operatörlüğü ön lisans ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları,

2- Atatürk Üniversitesi’nde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları,

3- Bursa Teknik Üniversitesi’nde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları,

4- Ege Üniversitesi’nde Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları,

5- Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi Lisans ve Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları,

6- Gaziantep Üniversitesi’nde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Robotik ve Yapay Zekâ, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları,

7- Harran Üniversitesi’nde Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı,

8- İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı,

9- Karabük Üniversitesi’nde Yapay Zekâ Operatörlüğü, Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama ön lisans programları,

10- Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Yazılım Geliştirme lisans ve Yapay Zekâ Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları,

11- Kayseri Üniversitesi’nde İnsansız Araç Teknikerliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları,

12- Kocaeli Üniversitesi’nde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans ve İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları,

13- Konya Teknik Üniversitesi’nde Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programı,

14- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi’nde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Büyük Veri Analistliği ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programları,

15- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programı,

16- Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları,

17- Sakarya Üniversitesi’nde Veri Bilimi ve Analitiği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programları,

18- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Yapay Zekâ Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zekâ, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları,

19- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Büyük Veri Analistliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı ön lisans programları,

20- Trakya Üniversitesi’nde Robotik ve Yapay Zekâ, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları açılacak.